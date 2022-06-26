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Окупанти тричі обстріляли Зеленодольськ: є руйнування багатоповерхівок та поранені
Російські війська 26 червня тричі обстріляли Зеленодольську громаду з ракетних систем залпового вогню, повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Ворог кілька годин тримав під прицілом Зеленодольську громаду. Тричі ударив з "Градів" та ствольної артилерії по людях і житлу", - зазначив він.
За словами керівника області, у Зеленодольську поранено двох людей - чоловіка та жінку, їм надали медичну допомогу. При цьому в місті є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені будинок культури та пошта.
Як уточнює Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, осколкові поранення отримали 71-річний чоловік та 35-річна жінка. Є руйнування у трьох багатоповерхівках.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Рятувальники допомогли вибратися з квартири жінці та дитині. Через обстріл там вибиті вікна та деформовані двері. Сталася пожежа у дачному кооперативі. Рятувальники її вже загасили. Пошкоджена лінія електропередач", - додали у відомстві.
Зазначимо також, що минулого разу місто обстрілювалося російськими військами ввечері 24 червня. Як повідомляв Резніченко та регіональна прокуратура, тоді постраждала 60-річна жінка та було зруйновано дачний будинок.
Нагадаємо, що Зеленодольська громада, зокрема саме місто та село Велика Костромка регулярно піддається обстрілам з боку окупантів, що контролюють майже всю суміжну з ними Херсонську область.
Зокрема, останнім часом Зеленодольськ був обстріляний в ніч на 13 червня, він же та сусіднє місто Апостолове - 15 червня, Велика Костромка - ввечері 16 червня та в ніч на 22 червня.