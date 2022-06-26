Оккупанты трижды обстреляли Зеленодольск: есть разрушения многоэтажек и раненые

Российские войска 26 июня трижды обстреляли Зеленодольскую общину из ракетных систем залпового огня, сообщил в своем Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Враг несколько часов держал под прицелом Зеленодольскую общину. Трижды ударил из "Градов" и ствольной артиллерии по людям и жилью", - отметил он.

По словам руководителя области, в Зеленодольске ранены два человека - мужчина и женщина, им оказали медицинскую помощь. При этом в городе есть разрушения многоэтажек, повреждены дом культуры и почта.

Как уточняет Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, осколочные ранения получили 71-летний мужчина и 35-летняя женщина. Есть разрушения в трех многоэтажках.

"Спасатели помогли выбраться из квартиры женщине и ребенку. Из-за обстрела там выбиты окна и деформированы двери. Произошел пожар в дачном кооперативе. Спасатели его уже потушили. Повреждена линия электропередач", - добавили в ведомстве.

Отметим также, что в прошлый раз город обстреливался российскими войсками вечером 24 июня. Как сообщал Резниченко и региональная прокуратура, тогда пострадала 60-летняя женщина и был разрушен дачный дом.

Напомним, что Зеленодольская община, в частности сам город и село Великая Костромка, регулярно подвергается обстрелам со стороны оккупантов, контролирующих почти всю граничащую с ними Херсонскую область.

В частности, в последнее время Зеленодольск был обстрелян в ночь на 13 июня, он же и соседний город Апостолово – 15 июня, Великая Костромка – вечером 16 июня и в ночь на 22 июня.