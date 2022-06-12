Российские войска обстреляли два района Днепропетровской области, есть погибшая

Одна женщина погибла 12 июня в результате обстрела российскими войсками Покровской поселковой общины Синельниковского района, сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"День недолго был спокойным. Враг обстрелял сразу два района - Синельниковский и Криворожский. В Покровской общине погибла женщина. Разрушен дом", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме этого, по словам руководителя ОВА, враг нанес удар по реактивным системам залпового огня "Ураган" по городскому парку Зеленодольска. Возникший пожар спасатели погасили, обошлось без пострадавших.

Как отметил на своей странице в Facebook мэр Зеленодольска Дмитрий Невеселый, пребывание в парке и прибрежной зоне, расположенным ближе к территории Херсонской области, сейчас опасно.

"Прогулки по парковой и пляжной зоне - опасны! Прошу воздержаться от прогулок по парку и набережной города! Передайте информацию родным и соседям. Это важно!" – написал он.

Отметим при этом, что российские обстрелы фактически ежедневно в последнее время приходятся на соседнее село Великая Костромка. В частности, местные власти сообщали об этом и 11 июня.