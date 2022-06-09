Росіяни знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області: зруйновано житлові будинки

Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по Дніпропетровській області. У ніч із 8 на 9 червня російські війська обстріляли з артилерії Криворізький район. Вогонь вівся по селу в Зеленодольській громаді.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його даними, росіяни п'ять разів вдарили з артилерії.

Внаслідок обстрілу у Великій Костромі є руйнування будинків.

Зазначається, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, 1 червня армія РФ завдала трьох ракетних ударів з РСЗВ "Торнадо" по Синельниківському району Дніпропетровської області.