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Россияне снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области: разрушены жилые дома
Российские оккупанты не прекращают наносить удары по Днепропетровской области. В ночь с 8 на 9 июня российские войска обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Огонь велся по Великой Костромке в Зеленодольской громаде.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, россияне пять раз ударили из артиллерии.
В результате обстрела в Великой Костромке есть разрушения домов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечается, что люди в результате обстрела не пострадали.
Напомним, 1 июня армия РФ нанесла три ракетных удара с РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району Днепропетровской области.