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Россияне снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области: разрушены жилые дома

Россияне снова обстреляли Криворожский район Днепропетровской области: разрушены жилые дома
Россияне ударили из артиллерии по селу в Криворожском районе

Российские оккупанты не прекращают наносить удары по Днепропетровской области. В ночь с 8 на 9 июня российские войска обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Огонь велся по Великой Костромке в Зеленодольской громаде. 

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, россияне пять раз ударили из артиллерии.

В результате обстрела в Великой Костромке есть разрушения домов.

Отмечается, что люди в результате обстрела не пострадали. 

Напомним, 1 июня армия РФ нанесла три ракетных удара с РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району Днепропетровской области.

Автор:
Светлана Манько