Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області, є загибла

Одна жінка загинула 12 червня внаслідок обстрілу російськими військами Покровської селищної громади Синельніківського району, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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"День недовго був спокійний. Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Окрім цього, за словами керівника ОВА, ворог наніс удар з реактивних систем залпового вогню "Ураган" по міському парку Зеленодольська. Виниклу пожежу рятувальники погасили, обійшлося без постраждалих.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook мер Зеленодольська Дмитро Невеселий, перебування у парку та прибережній зоні, що розташовані ближче до території Херсонської області, є небезпечним.

"Прогулянки парковою та пляжною зоною - небезпечні! Прошу утриматись від прогулянок парком та набережною міста! Передайте інформацію рідним та сусідам. Це важливо!" - написав він.

Зазначимо при цьому, що російських обстрілів фактично щодня останнім часом зазнає сусіднє село Велика Костромка. Зокрема, місцева влада повідомляла про це й 11 червня.