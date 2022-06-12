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Російські війська обстріляли два райони Дніпропетровської області, є загибла
Одна жінка загинула 12 червня внаслідок обстрілу російськими військами Покровської селищної громади Синельніківського району, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"День недовго був спокійний. Ворог обстріляв одразу два райони - Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Окрім цього, за словами керівника ОВА, ворог наніс удар з реактивних систем залпового вогню "Ураган" по міському парку Зеленодольська. Виниклу пожежу рятувальники погасили, обійшлося без постраждалих.
Як зазначив на своїй сторінці у Facebook мер Зеленодольська Дмитро Невеселий, перебування у парку та прибережній зоні, що розташовані ближче до території Херсонської області, є небезпечним.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Прогулянки парковою та пляжною зоною - небезпечні! Прошу утриматись від прогулянок парком та набережною міста! Передайте інформацію рідним та сусідам. Це важливо!" - написав він.
Зазначимо при цьому, що російських обстрілів фактично щодня останнім часом зазнає сусіднє село Велика Костромка. Зокрема, місцева влада повідомляла про це й 11 червня.