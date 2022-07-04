Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область: под обстрел попали две общины

Российские оккупанты снова обстреляли из артиллерии Криворожский район Днепропетровской области. Под обстрелы попали Зеленодольская и Широковская общины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Беспокойная ночь в Криворожском районе. Враг обстрелял из артиллерии две общины – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам", - говорится в сообщении.

В частности, в Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Стоит отметить, что 26 июня российские войска трижды обстреляли Зеленодольскую общину из ракетных систем залпового огня, в результате чего есть раненые. Также 24 июня оккупанты обстреляли Гречаноподовскую и Широковскую общины из "Ураганов".