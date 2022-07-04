После захвата Лисичанска россияне переключатся на Донецкую область, - британская разведка

Армия Российской Федерации после захвата Лисичанска - одного из крупнейшего населенного пункта Луганской области - переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

Отмечается, что Лисичанск был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины.

"Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Также в разведки акцентировали на том, что вторжение России продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор Украины, из-за чего украинский экспорт в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

"Война привела к серьезному нарушению цепочек поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры, в то время как российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. Из-за этого экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года", - отметили в разведке.

Напомним, что Вооруженные силы Украины отошли из Лисичанска, чтобы спасти жизни украинских защитников. Министерство обороны России ранее заявляло, что завершило окружение Лисичанска и установило полный контроль над городом. Бои в городе и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские войска уверенно продвигаются вперед.

По состоянию на утром 4 июля, россияне закрепились в Лисичанске, форсировали реку Северский Донец и взять под контроль Золотаровку.