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У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА

У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

В Донецькій області протягом неділі, 10 липня, зафіксовано декілька обстрілів цивільних об'єктів, в першу чергу в Бахмутському районі, внаслідок яких є постраждалі. Про це повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Зокрема, Соледар у неділю зазнав двох обстрілів - вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього – пошкоджено п’ятиповерхівку. За день у місті – троє поранених.

При цьому, судячи з опублікованих керівником області фото, під адміністративною будівлею мається на увазі будівля саме Соледарської міської ради.

Фото 2 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 3 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 4 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 5 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 6 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 7 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 8 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 9 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 10 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda
Фото 11 — У Соледарі обстрілом зруйновано мерію, у Сіверську під вогнем опинилися житлові будинки, є загиблі - ОВА
Фото: Telegram/pavlokyrylenko_donoda

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор – один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також ушкоджень зазнала одна багатоповерхівка. Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу.

У селищі Нью-Йорк ракетним ударом пошкоджено крамницю та приватний будинок, але минулося без постраждалих. Крім того, росіяни обстріляли з артилерії Вугледар – поранено одну людину. Ще одну людину поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

Окрім того, за словами Кириленка, під вогнем і громади у відносному тилу. Так, Черкаська громада була обстріляна з "Градів", хоча й без постраждалих, а в Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов