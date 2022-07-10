В Соледаре обстрелом разрушена мэрия, в Северске под огнем оказались жилые дома, есть погибшие - ОВА

В Донецкой области в течение воскресенья, 10 июля, зафиксировано несколько обстрелов гражданских объектов, главным образом в Бахмутском районе, в результате которых есть пострадавшие. Об этом сообщил в соцсетях начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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В частности, Соледар в воскресенье подвергся двум обстрелам - ночью и вечером. В результате ночных обстрелов сгорели здание культуры и административное здание, в результате вечернего – повреждена пятиэтажка. За день в городе – трое раненых.

При этом, судя по опубликованным руководителем области фото, под административным зданием подразумевается здание именно Соледарского городского совета.

В Северске под обстрел попал частный сектор – один дом разрушен, многие повреждены. Также повреждения получила одна многоэтажка. Достоверно известно о двух погибших в городе за сутки.

В поселке Нью-Йорк ракетным ударом поврежден магазин и частный дом, но обошлось без пострадавших. Кроме того, россияне обстреляли из артиллерии Угледар - там ранен один человек. Еще один человек ранен в селе Ласточкино Очеретинской общины.

Кроме того, по словам Кириленко, под огнем и общины в относительном тылу. Так, Черкасская община была обстреляна из "Градов", хотя и без пострадавших, а в Ильиновской общине от артобстрела возник пожар на пшеничном поприще.

Напомним также, что 9 июля еще до вечера из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли по меньшей мере три человека, а 23 были ранены - главным образом из-за массивного обстрела города Константиновка.

А уже в 21:17 оккупанты нанесли два ракетных удара по пятиэтажкам в соседнем городе Часов Яр. Пока известно о 15 погибших, но под завалами может быть еще большее количество людей.