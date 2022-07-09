Из-за российских обстрелов в Донецкой области 9 июля погибли минимум три человека, 23 ранены - ОВА

По состоянию на 9 июля российские войска ведут активные обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области и по городам в относительном тылу, сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Павел Кириленко.

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В частности, по его словам, под огнем находится освобожденное от россиян село Павловка в Угледарской общине. Там ракетным ударом в субботу был разрушен один дом, но без пострадавших.

В Авдеевке зафиксировано более 10 обстрелов – все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений ОВА сейчас уточняет.

В свою очередь, в Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, а возле Красногоровки возник пожар в полях.

Кроме того, из "Смерчей" был обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой Очеретинской общины. По словам Кириленко, пострадавших не было.

В Константиновке зафиксировано не менее пяти прилетов по жилым массивам. Сперва глава ОВА сообщил, что известно по меньшей мере об одном погибшем и трех раненых, но затем обновил информацию, сообщив уже о 18 раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика.

В Светлодарской общине четыре человека получили ранения в поселке Зайцево. Еще один человек погиб и один ранен в селе Переездное Звановской общины.

Напомним также, что пять мирных жителей погибли в результате вражеских обстрелов Бахмута и Северска 7-8 июля. Также получили ранения три человека, среди которых 12-летний мальчик, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии.