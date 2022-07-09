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Через російські обстріли в Донецькій області 9 липня загинуло щонайменше три людини, вісім поранені - ОВА
Станом на 9 липня російські війська ведуть активні обстріли по всій лінії фронту в Донецькій області та по містах у відносному тилу, повідомив в своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Зокрема, за його словами, під вогнем знаходиться звільнене від росіян село Павлівка у Вугледарській громаді. Там ракетним ударом в суботу було зруйновано один будинок, але без постраждалих.
В Авдіївці зафіксовано більше 10 обстрілів - всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань ОВА зараз уточнює.
В свою чергу, в Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше одна людина, а біля Красногорівки зайнялась пожежа в полях.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, зі "Смерчів" було обстріляно дачний кооператив у Новоселівці Першій Очеретинської громади. За словами Кириленка, постраждалих не було.
У Костянтинівці зафіксовано не менше п'яти прильотів по житловим масивам. Відомо щонайменше про одного загиблого та трьох поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблеву фабрику.
У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у селищі Зайцеве. Ще одна люди загинула і одна поранена у селі Переїзне Званівської громади.
Нагадаємо також, що п'ять мирних мешканців загинули внаслідок ворожих обстрілів Бахмута й Сіверська 7-8 липня. Також зазнали поранень три особи, серед яких 12-річний хлопчик, госпіталізований у вкрай тяжкому стані.