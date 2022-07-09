- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
СБУ затримала мешканця Краматорська, який передавав окупантам дані про ЗСУ
Співробітники служби безпеки України затримали мешканця Краматорська Донецької області, який передавав окупантам дані про переміщення та місцезнаходження українських військових. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, з травня по липень 2022 року громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців Збройних Сил України в окремих районах Донецької області.
При цьому зазначена інформація дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалася державою-окупантом під час воєнної агресії проти України.
Наразі чоловіка затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на початку липня СБУ виявила та затримала шпигунів головного розвідувального управління збройних сил РФ, які збирали дані про оборону Києва та інформацію про українських військових.