СБУ задержала российских агентов, собиравших данные об обороне Киева

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала шпионов главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, собиравших данные об обороне Киева и информацию об украинских военных.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители провели многоэтапную спецоперацию, в ходе которой в Киеве нейтрализована "расконсервированная" агентурная группа главного управления генштаба вооруженных сил страны-агрессора.

Задержаны четверо российских агентов, разведывавших позиции Вооруженных сил Украины, геолокации стратегических объектов, а также призывали украинцев поддержать российскую армию.

Вражеская группа была сформирована кадровым сотрудником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведения подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что он состоял в оккупационной группировке РФ на территории Киевской и Черниговской областей и координировал деятельность российских агентов.

При этом непосредственное руководство группой осуществлял представитель террористической организации «МДБ ЛНР» Валентин Тилилим. Для коммуникации использовали предварительно отработанные каналы закрытой связи.

По данным следствия, агентурную группу активировали в начале полномасштабной агрессии РФ. Среди ее участников было четкое распределение сфер ответственности за выполнение враждебных задач.

Так, двое жителей Киева разведывали позиции ВСУ и расположение объектов критической инфраструктуры. Также собирали персональные данные нынешних и бывших украинских военных и правоохранителей.

Еще один житель столицы, оказавшийся бывшим сотрудником правоохранительных органов Донецкой области, отвечал за информационно-подрывную деятельность. Злоумышленник распространял прокремлевскую пропаганду, в том числе лозунги поддержки оккупантов.

Также для разгона вражеского контента администрировал специализированные интернет-платформы.

На этом направлении он действовал совместно с другим участником группы – основателем ИТ-компании из Гостомеля, который занимался подготовкой и распространением материалов, в которых оправдывал преступления захватчиков.

В ходе обысков по местам нахождения злоумышленников обнаружены пророссийская символика, средства связи и электронные носители информации с поличным.

"В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрениях по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются комплексные меры для привлечения к ответственности организаторов российской агентурной сети", - сообщили в СБУ.

Отметим, в Киеве на блокпостах на въездах и выездах из города усилили контроль из-за угрозы враждебных ДРГ и опасений нового наступления из Беларуси.