У Києві посилили контроль на блокпостах: у чому причина

У Києві на блокпостах на в'їздах та виїздах із міста посилили контроль через загрозу ворожих ДРГ та побоювання про новий наступ з Білорусі.

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Про це розповів у коментарі РБК-Україна офіцер Нацгвардії Володимир Черняк.

Він зазначив, що київські блокпости пройшли тривалу процедуру оптимізації. Наразі зменшено кількість блокпостів у місті та збільшено на в'їздах та виїздах. Це дозволить ретельніше контролювати ситуацію безпеки.

"Наразі існує загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп, проте вона нікуди не зникала і пильність з боку гвардійців ніколи не зменшувалася, адже не секрет, що столиця – це найважливіший стратегічний центр ухвалення рішень", - розповів він.