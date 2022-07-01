В Киеве усилили контроль на блокпостах: в чем причина

В Киеве на блокпостах на въездах и выездах из города усилили контроль из-за угрозы вражеских ДРГ и опасения о новом наступлении из Беларуси.

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Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина офицер Нацгвардии Владимир Черняк.

Он отметил, что киевские блокпосты прошли длительную процедуру оптимизации. Сейчас уменьшено количество блокпостов в городе и увеличено на въездах и выездах. Это позволит более тщательно контролировать ситуацию безопасности.

"В настоящее время существует угроза деятельности диверсионно-разведывательных групп, однако она никуда не исчезала и бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица - это важнейший стратегический центр принятия решений", - рассказал он.