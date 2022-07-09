СБУ задержала жителя Краматорска, который передавал оккупантам данные о ВСУ

Сотрудники службы безопасности Украины задержали жителя Краматорска Донецкой области, который передавал оккупантам данные о перемещении и местоположении украинских военных. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, с мая по июль 2022 гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины в отдельных районах Донецкой области.

При этом указанная информация позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в начале июля СБУ обнаружила и задержала шпионов главного разведывательного управления вооруженных сил РФ, собиравших данные об обороне Киева и информацию об украинских военных.