Внаслідок ворожих обстрілів Бахмута й Сіверська 7-8 липня загинули п'ять мирних мешканців

Через щільні обстріли з боку російських окупантів 7-8 липня у містах Бахмут і Сіверськ Донецької області загинуло п’ять мирних мешканців. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Зазначено, що ці люди віком від 33 до 79 років померли вже у реанімаційному відділенні лікарні. Крім того, внаслідок ворожої атаки від снарядів окупантів зазнали поранень три особи, серед яких 12-річний хлопчик, який наразі перебуває в лікарні у вкрай тяжкому стані.

Відкрито два провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу). Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для з’ясування усіх обставин злочину. Процесуальне керівництво в цих провадженнях здійснює обласна прокуратура.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Зазначимо, що за даними Донецької обласної військової адміністрації на ранок 8 липня, впродовж четверга вв регіоні через російські обстріли загинуло шість мирних мешканців.

Зокрема загибель людей зафіксована у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці, Сіверську, селах Покровське та Орлівка. Ще 21 людина отримала поранення.

В свою чергу у вечірньому зведенні 8 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ворожі обстріли Сіверська та сусідніх сій Серебрянка, Спірне та Івано-Дар'ївка, а також про авіаудари неподалік Берестового і Покровського.