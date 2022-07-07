Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

7 липня армія країни-агресора РФ завдала авіаракетного удару по центральній частині Краматорська в Донецькій області

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Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З'ясовуємо наслідки, чи працюють рятувальні служби", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 липня російські загарбники обстріляли і Слов'янськ на Донеччині. Противник обстрілював центральну та північну частину міста. У результаті обстрілу спалахнув ринок, щонайменше одна людина загинула і семеро було поранено.