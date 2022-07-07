Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску

7 июля армия страны-агрессора РФ нанесла авиаракетный удар по центральной части Краматорска в Донецкой области

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Об этом сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко.

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы", - отметил он.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко настоятельно рекомендовал жителям подконтрольных Украине населенных пунктов региона выехать в более безопасные места.

Напомним, 5 июля российские захватчики обстреляли и Славянск Донецкой области. Противник обстреливал центральную и северную часть города. Врезультате обстрела вспыхнул рынок, по меньшей мере, один человек погиб и семь были ранены.