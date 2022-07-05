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Славянск подвергся массированному обстрелу: есть жертвы

Славянск подвергся массированному обстрелу: есть жертвы
Славянск, Украина

Противник обстреливает центральную и северную часть города. 

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"Славянск! Массовый обстрел города. Центр, Северный. Все остаемся в укрытиях!Дополнительную информацию сообщу позже!", - написал в Facebook мэр города Вадим Лях. 

Перед обстрелом в городе звучала сирена. 

Местные жители сообщают, что в результате обстрела загорелся рынок. 

Фото 2 — Славянск подвергся массированному обстрелу: есть жертвы

Позже мэр города Вадим Лях сообщил, что в результате обстрела Славянска один человек погиб и семь ранено. 

"Прилёты" по центру, Варшаве, Северному, Славкурорту. Предварительно - один погибший и 7 раненых. Размер ущерба уточняется", - добавил он. 

Фото 3 — Славянск подвергся массированному обстрелу: есть жертвы

Напомним, что мэр Славянска Вадим Лях просит жителей покинуть город, так как он стал прифронтовым.