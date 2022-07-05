Слов'янськ підвергся масованому обстрілу: є жертви

Противник обстрілює центральну та північну частину міста.

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"Слов'янськ! Масовий обстріл міста. Центр, Північний. Все залишаємося в укриттях! Додаткову інформацію повідомлю пізніше!", - написав у Facebook мер міста Вадим Лях.

Перед обстрілом у місті лунала сирена.

Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок обстрілу спалахнув ринок. Щонайменше одна людина загинула.

Пізніше мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок обстрілу Слов'янська одна людина загинула та семеро поранено.

"Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, що мер Слов'янська Вадим Лях просить мешканців залишити місто, оскільки воно стало прифронтовим.