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Слов'янськ підвергся масованому обстрілу: є жертви

Слов'янськ підвергся масованому обстрілу: є жертви
Слов'янськ, Україна

Противник обстрілює центральну та північну частину міста.

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"Слов'янськ! Масовий обстріл міста. Центр, Північний. Все залишаємося в укриттях! Додаткову інформацію повідомлю пізніше!", - написав у Facebook мер міста Вадим Лях.

Перед обстрілом у місті лунала сирена.

Місцеві жителі повідомляють, що внаслідок обстрілу спалахнув ринок. Щонайменше одна людина загинула.

Фото 2 — Слов'янськ підвергся масованому обстрілу: є жертви

Пізніше мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок обстрілу Слов'янська одна людина загинула та семеро поранено.

"Прильоти" по центру, Варшаві, Північному, Славкурорту. Попередньо - один загиблий та 7 поранених. Розмір збитків уточнюється", - додав він.

Фото 3 — Слов'янськ підвергся масованому обстрілу: є жертви

Нагадаємо, що мер Слов'янська Вадим Лях просить мешканців залишити місто, оскільки воно стало прифронтовим.