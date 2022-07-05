- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву
Вранці 5 липня окупанти РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву. У місті пролунало кілька вибухів.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич у своєму Telegram.
"Вранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав він.
Інформацію про постраждалих чи жертв, а також руйнування поки офіційно не оприлюднили.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що вранці 5 липня російські війська обстріляли Дніпропетровщину сімома ракетами.
Шість ракет українським військовим вдалося збити – над Дніпром та Синельниківським районом.