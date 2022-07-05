Окупанти завдали ракетних ударів по Миколаєву

Вранці 5 липня окупанти РФ завдали ракетних ударів по Миколаєву. У місті пролунало кілька вибухів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич у своєму Telegram.

"Вранці по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники. Більше інформації повідомлю вам пізніше", - написав він.

Інформацію про постраждалих чи жертв, а також руйнування поки офіційно не оприлюднили.

Нагадаємо, що вранці 5 липня російські війська обстріляли Дніпропетровщину сімома ракетами.

Шість ракет українським військовим вдалося збити – над Дніпром та Синельниківським районом.