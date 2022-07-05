Росіяни відновиили штурм у районах Новолуганська та Спірного на Донеччині - Генштаб

Армія Російської Федерації намагається встановити повний контроль над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Водночас ворог веде штурмові дії в напрямку населених пунктів Долина, Новолуганськ та Спірне.

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Про це свідчать дані Генерального штаба ЗСУ.

Зазначається, що й досі зберігається загроза ракетних та авіаударів з території Білорусі. Водночас росіяни обстріляли райони населених пунктів Мхи, Залізний Міст Чернігівської області та Шалигине Сумської області. Завдав авіаудару із вертольота Мі-24 по будівлі школи в районі населеного пункту Есмань.

На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування ЗСУ. Противник обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків райони населених пунктів Кутузівка, Нове, Руські Тишки, Мала Данилівка та Дементіївка. Завдав авіаційного удару по Харкову.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював артобстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку населеного пункту Долина українські воїни відбили.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів та відновлені транспортної інфраструктури в тилових районах.

На Краматорському напрямку окупанти обстріляли райони Білогорівки і Верхньокам’янського. Завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов’янська та Званівки. На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Новолуганська.

Також окупанти обстріляли райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар’ївка та завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. Зокрема, росіяни відновили штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по Авдіївці.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосередилися на недопущенні просування підрозділів ЗСУ. Здійснювали обстріли в районах населених пунктів Лупареве, Мирне, Шевченкове, Червона Долина, Кобзарці, Партизанське, Березнегувате, Тополине, Іванівка, Потьомкине, Князівка, Добрянка, Трудолюбівка та Осокорівка. Парою вертольотів Ка-52 завдав авіаударів поблизу Зарічного та Ольгиного.

Зокрема, українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують удари по складах ворога і скупченнях загарбників, зокрема на Херсонщині.

"Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до Російської Федерації", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що наразі загрози від білоруської армії для України не існує. За його словами, російських військ на території Білорусі дуже мало, те, що проходить біля наших кордонів – це планові заходи та підготовка до наступу не ведеться.