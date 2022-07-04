На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує, - Буданов

Начальник української розвідки Кирило Буданов зазначив, що також немає тенденції нарощування військ Білорусі, які можуть загрожувати Україні.

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За словами начальника української розвідки Кирила Буданова, сьогодні загрози від білоруської армії для України не існує. Про це начальник ГУР МО розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Кирила Буданова, російських військ на території Білорусі дуже мало, те, що проходить біля наших кордонів – це планові заходи та підготовка до наступу не ведеться.

"Це абсолютно планові заходи білоруської армії, які вони проводять. Ми знали про них за два з половиною місяці до того, як почалися перші дії. На даному етапі загрози від білоруської армії для України не існує", - говорить Буданов.

Також Буданов наголосив, що немає тенденції нарощування військ, які можуть загрожувати Україні.

Нагадаємо, що Лукашенко визнав, що Білорусь підтримує Росію у війні проти України.