Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву

Утром 5 июля оккупанты РФ нанесли ракетные удары по Николаеву. В городе прогремело несколько взрывов.

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Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич в своем Telegram.

"Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", - написал он.

Информацию о пострадавших или жертвах, а также разрушениях пока официально не обнародовали.

Напомним, что утром 5 июля российские войска обстреляли Днепропетровщину семью ракетами.

Шесть ракет украинским военным удалось сбить – над Днепром и Синельниковским районом.