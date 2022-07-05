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Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву
Утром 5 июля оккупанты РФ нанесли ракетные удары по Николаеву. В городе прогремело несколько взрывов.
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Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич в своем Telegram.
"Утром по Николаеву оккупанты нанесли ракетные удары. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Больше информации сообщу вам позже", - написал он.
Информацию о пострадавших или жертвах, а также разрушениях пока официально не обнародовали.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что утром 5 июля российские войска обстреляли Днепропетровщину семью ракетами.
Шесть ракет украинским военным удалось сбить – над Днепром и Синельниковским районом.