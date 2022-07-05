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Жителей Славянска призвали эвакуироваться из города
Мэр Славянска Вадим Лях просит жителей покинуть город, так как он стал прифронтовым.
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Об этом городской глава сообщил в эфире национального телемарафона.
"ВСУ держат оборону, но обстрелы усиливаются. Город уже стал прифронтовым – нужно выезжать сейчас, пока это можно сделать безопасно", - говорит Лях.
Вадим Лях также добавил, что следующей целью оккупантов будет Славянск, Краматорск и Бахмут.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что по данным разведки Британии, после захвата Луганской области российские военные попытаются взять и Донецкую. В ходе боев города могут сравнят с землей.