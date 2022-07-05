Жителів Слов'янська закликали евакуюватись із міста

Мер Слов'янська Вадим Лях просить мешканців залишити місто, оскільки воно стало прифронтовим.

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Про це міський голова повідомив у ефірі національного телемарафону.

"ЗСУ тримають оборону, але обстріли посилюються. Місто вже стало прифронтовим - потрібно виїжджати зараз, поки це можна зробити безпечно", - каже Лях.

Вадим Лях також додав, що наступною метою окупантів буде Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут.

Нагадаємо, що за даними розвідки Британії після захоплення Луганської області російські військові спробують взяти і Донецьку. У ході боїв міста можуть порівняти із землею.