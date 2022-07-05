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- Війна Війна
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- Суспільство
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Жителів Слов'янська закликали евакуюватись із міста
Мер Слов'янська Вадим Лях просить мешканців залишити місто, оскільки воно стало прифронтовим.
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Про це міський голова повідомив у ефірі національного телемарафону.
"ЗСУ тримають оборону, але обстріли посилюються. Місто вже стало прифронтовим - потрібно виїжджати зараз, поки це можна зробити безпечно", - каже Лях.
Вадим Лях також додав, що наступною метою окупантів буде Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що за даними розвідки Британії після захоплення Луганської області російські військові спробують взяти і Донецьку. У ході боїв міста можуть порівняти із землею.