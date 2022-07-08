В результате вражеских обстрелов Бахмута и Северска 7-8 июля погибли пять мирных жителей

Из-за плотных обстрелов со стороны российских оккупантов 7-8 июля в городах Бахмут и Северск Донецкой области погибли пять мирных жителей. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Отмечено, что эти люди возрастом от 33 до 79 лет скончались уже в реанимационном отделении больницы. Кроме того, в результате вражеской атаки от снарядов оккупантов получили ранения три человека, среди которых 12-летний мальчик, который сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Открыты два производства по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для выяснения всех обстоятельств преступления. Процессуальное руководство в этих производствах осуществляет областная прокуратура.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Отметим, что по данным Донецкой областной военной администрации на утро 8 июля, в течение четверга в регионе из-за российских обстрелов погибли шесть мирных жителей.

В частности, гибель людей зафиксирована в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, селах Покровское и Орловка. Еще 21 человек получил ранения.

В свою очередь в вечерней сводке 8 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о вражеских обстрелах Северска и соседних сел Серебрянка, Спорное и Ивано-Дарьевка, а также авиаударах недалеко от Берестового и Покровского.