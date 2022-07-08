Оккупанты провалили наступление на Славянск на Краматорск, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили наступления российской армии на Славянском и Краматорском направлениях. Также оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка.

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Об этом говорится в отчете Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в Волынском и Полесском направлениях белорусская армия ведет разведку. На территории Беларуси также продлено действие закрытия воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября, которое действует с 24 февраля.

В Харьковском направлении противник ведет оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах. Обстреливал окрестности и город Харьков, а также районы населенных пунктов Уды, Дементиевка, Лебяже, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Победа, Верхний Салтов, Новое и Байрак.

В частности, неподалеку от Дементиевки ВСУ дважды отбили штурмовые действия врага и отбросили его обратно. Противник нанес авиаудар вблизи Петровки.

На Славянском направлении россияне обстреляли районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия врага в районе населённого пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. Оккупанты с потерями отошли.

В Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки. В то же время, ВСУ обстреляли позиции противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинской армии вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Совершил авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

Также оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Новоандреевки.

В Южнобужском направлении подразделения противника пытались вести наступательные действия в районе населенного пункта Великое Артаково. Украинские воины быстро подавили эту попытку и отогнали оккупантов. Сохраняется угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Кроме этого, корабельная группировка РФ продолжает выполнять задачи в акватории Черного и Азовского морей, продолжается блокировка гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария окончания войны. По его словам, Украина не сможет соперничать с Россией по принципу "мясорубка на мясорубку", который применяет в войне армия РФ.