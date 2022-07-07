- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Беларусь передала РФ аэродром вблизи украинской границы для обустройства военной базы - Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что Беларусь передала аэродром "Зябровка" (Гомельский район Гомельской области) под полный контроль России и на данное время там продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.
"На территории аэродрома на данное время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", - сообщил он.
Кроме того, по словам представителя украинского Генштаба, в рамках анонсированной передачи Россией оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в белорусской армии проводятся подготовительные мероприятия для приема этого вооружения.
"Так, в пункте постоянной дислокации 465-й ракетной бригады - эта 60 километров юго-восточнее Минска (Осиповичский район Могилевской области - Delo.ua) - начато строительство ангаров для данных комплексов. В течении следующего месяца запланирована командировка военнослужащих ВС Республики Беларусь на учения в военно-космическую академию имени Можайского РФ", - добавил Громов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также он заявил, что сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности и других силовых структур России, а также офицеры самих Вооруженных сил Беларуси проводят среди белорусских военных разъяснительную работу о необходимости участия в "специальной военной операции", как ее называет РФ, на территории Украины, однако только в случае необходимости.
"На сегодня такая работа продолжается в виде так называемых политзанятий во время учений среди отдельных подразделений. Прежде всего это подразделения специального назначения, подразделения десантно-штурмовых войск", - сообщил замначальника управления.
По имеющейся у Генштаба ВСУ информации, при поддержке Комитета государственной безопасности Беларуси в стране проводится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего спецназовцев и летного состава, для заключении контрактов с частной военной компанией "Лига" и возможного привлечения к военным действиям на территории Украины.
"Учитывая существующее состояние, дальнейшим вероятным характером действий противника может быть продолжение демонстрационных действий в южных районах Брестской и Гомельской областей, которые граничат с Украиной, а также ведение разведки с целью изучения и анализа деятельности наших войск", - отметил Громов.
По его словам, не исключается и вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. Кроме того, сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с дальнейшим обвинением Украины.
В то же время вероятность самостоятельного, отдельно от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины, по данным Генштаба, остается низкой.