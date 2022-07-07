Беларусь передала РФ аэродром вблизи украинской границы для обустройства военной базы - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что Беларусь передала аэродром "Зябровка" (Гомельский район Гомельской области) под полный контроль России и на данное время там продолжаются мероприятия по обустройству российской военной базы. Об этом сказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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"На территории аэродрома на данное время находятся ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 "Триумф" ВС РФ", - сообщил он.

Кроме того, по словам представителя украинского Генштаба, в рамках анонсированной передачи Россией оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в белорусской армии проводятся подготовительные мероприятия для приема этого вооружения.

"Так, в пункте постоянной дислокации 465-й ракетной бригады - эта 60 километров юго-восточнее Минска (Осиповичский район Могилевской области - Delo.ua) - начато строительство ангаров для данных комплексов. В течении следующего месяца запланирована командировка военнослужащих ВС Республики Беларусь на учения в военно-космическую академию имени Можайского РФ", - добавил Громов.

Также он заявил, что сейчас сотрудники Федеральной службы безопасности и других силовых структур России, а также офицеры самих Вооруженных сил Беларуси проводят среди белорусских военных разъяснительную работу о необходимости участия в "специальной военной операции", как ее называет РФ, на территории Украины, однако только в случае необходимости.

"На сегодня такая работа продолжается в виде так называемых политзанятий во время учений среди отдельных подразделений. Прежде всего это подразделения специального назначения, подразделения десантно-штурмовых войск", - сообщил замначальника управления.

По имеющейся у Генштаба ВСУ информации, при поддержке Комитета государственной безопасности Беларуси в стране проводится вербовка бывших военнослужащих, прежде всего спецназовцев и летного состава, для заключении контрактов с частной военной компанией "Лига" и возможного привлечения к военным действиям на территории Украины.

"Учитывая существующее состояние, дальнейшим вероятным характером действий противника может быть продолжение демонстрационных действий в южных районах Брестской и Гомельской областей, которые граничат с Украиной, а также ведение разведки с целью изучения и анализа деятельности наших войск", - отметил Громов.

По его словам, не исключается и вероятность деятельности диверсионно-разведывательных групп противника в приближенных к государственной границе районах Ровенской, Волынской, Житомирской и Киевской областей. Кроме того, сохраняется высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с дальнейшим обвинением Украины.

В то же время вероятность самостоятельного, отдельно от российских войск, открытого вторжения белорусских войск на территорию Украины, по данным Генштаба, остается низкой.