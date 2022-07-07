Білорусь передала РФ аеродром поблизу українського кордону для облаштування військової бази - Генштаб ЗСУ

У Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що Білорусь передала аеродром "Зябрівка" (Гомельський район Гомельської області) під повний контроль Росії і зараз там тривають заходи щодо облаштування російської військової бази. Про це сказав сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

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"На території аеродрому на даний час знаходяться ракетний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400 "Тріумф" ЗС РФ", - повідомив він.

Крім того, за словами представника українського Генштабу, у рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у білоруській армії проводяться підготовчі заходи для прийому цього озброєння.

"Так, у пункті постійної дислокації 465-ї ракетної бригади - це 60 кілометрів на південний схід від Мінська (Осиповицький район Могилівської області - Delo.ua) - розпочато будівництво ангарів для даних комплексів. Протягом наступного місяця заплановано відрядження військовослужбовців ЗС Республіки Білорусь до військово-космічної академії імені Можайського РФ", - додав Громов.

Також він заявив, що зараз співробітники Федеральної служби безпеки та інших силових структур Росії, а також офіцери самих Збройних сил Білорусі проводять серед білоруських військових роз'яснювальну роботу щодо необхідності участі у "спеціальній військовій операції", як її називає РФ, на території України, проте лише у випадку необхідності.

"На сьогодні така робота триває у вигляді так званих політзанять під час навчань серед окремих підрозділів. Насамперед це підрозділи спеціального призначення, підрозділи десантно-штурмових військ", - повідомив заступник начальника управління.

За інформацією, що є у Генштабу ЗСУ, за підтримки Комітету державної безпеки Білорусі в країні проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед спецназівців та льотного складу, для укладання контрактів з приватною військовою компанією "Ліга" та можливого залучення до військових дій на території України.

"З огляду на існуючий стан подальшим ймовірним характером дій противника може бути продовження демонстраційних дій у південних районах Брестської та Гомельської областей, які межують з Україною, а також ведення розвідки з метою вивчення та аналізу діяльності наших військ", - зазначив Громов.

За його словами, не виключається й імовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у районах Рівненської, Волинської, Житомирської та Київської областей, наближених до державного кордону. Крім того, зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об'єктах із подальшим звинуваченням України.

Водночас ймовірність самостійного, окремо від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України, за даними Генштабу, залишається низькою.