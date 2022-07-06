Чому Лукашенко боїться вводити війська в Україну: роз'яснення військового експерта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не наказує залучити армію своєї країни до війни в Україні, тому що вони підкоряться РФ і стануть частиною збройних сил "Союзної держави". Для нього зараз армія – це "єдина ніжка стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".

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Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі ТСН.

За його словами, якщо наказ буде віддано, білоруські війська підкоряться Генеральному штабу Російської Федерації та стануть частиною збройних сил "Союзної держави".

"У січні ці навчання "Союзна рішучість" відпрацювали питання об'єднання сил безпеки "Союзної держави". Так звучала мета навчань. На сьогодні фактично залишилася одна така невелика процедура – щоб тільки Лукашенко віддав наказ на застосування своїх збройних сил. Вони автоматично стають у підпорядкування Генерального штабу Російської Федерації і будуть уже як єдині збройні сили "Союзної держави". Тому Лукашенко боїться відірвати від себе хоч маленьку частину", - сказав Жданов.

Як зазначив експерт, Лукашенко всіляко уникає такого розвитку подій, оскільки армія для нього зараз – це "єдина ніжка того стільця, на якому він сидить, яка ще не підпиляна".

"Він погоджується віддати боєприпаси, погоджується віддати техніку із довгострокового зберігання, але армію він тримає", - додав Жданов.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко 3 липня заявив про свою підтримку війни в Україні, яку розв'язала країна-агресор РФ. За його словами, він "давно визначив" роль Білорусі у війні - підтримувати "братську Росію". Він і надалі готовий продовжувати надавати підтримку Володимиру Путіну, оскільки вони є союзниками і є єдиною армією.