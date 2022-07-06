Почему Лукашенко боится вводить войска в Украину: разъяснение военного эксперта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не отдает приказ привлечь армию своей страны к войне в Украине, потому что они подчинятся РФ и станут частью вооруженных сил "Союзного государства". Для него сейчас армия – это "единственная ножка стула, на котором он сидит, которая еще не подпиленная".

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Такое мнение выразил военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН.

По его словам, если приказ будет отдан, беларусские войска подчинятся Генеральному штабу Российской Федерации и станут частью вооруженных сил "Союзного государства".

"В январе эти учения "Союзная решительность" отработали вопрос объединения сил безопасности "Союзного государства". Так звучала цель учений. На сегодняшний день фактически осталась одна такая небольшая процедура – чтобы только Лукашенко отдал приказ на применение своих вооруженных сил. Они автоматически становятся в подчинение Генерального штаба Российской Федерации и будут уже, как единые вооруженные силы "Союзного государства". Поэтому Лукашенко боится оторвать от себя хоть маленькую часть", – сказал Жданов.

Как отметил эксперт, Лукашенко всячески избегает такого развития событий, так как армия для него сейчас – это "единственная ножка того стула, на котором он сидит, которая еще не подпиленная".

"Он соглашается отдать боеприпасы, соглашается отдать технику из долгосрочного хранения, но армию он держит", - подытожил Жданов.

Напомним, Александр Лукашенко 3 июля заявил о своей поддержке войны в Украине, которую развязала страна-агрессор РФ. По его словам, он "давно определил" роль Беларуси в войне – поддерживать "братскую Россию". Он и дальше готов продолжать оказывать поддержку Владимиру Путину, поскольку они союзники и есть единая армия.