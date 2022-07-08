Окупанти провалили наступ на Слов'янськ на Краматорськ, - Генштаб

Збройні сили України відбили наступи російської армії на Слов'янському та Краматорському напрямках. Також окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках білоруська армія веде розвідку. На території Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня, яка діє з 24 лютого.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.

Зокрема, неподалік Дементіївки ЗСУ двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку росіяни обстріляли райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки. Водночас ЗСУ обстріляли позиції противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції української армії поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

Також окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли. Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Крім цього, корабельне угруповання РФ продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков назвав три можливі сценарії закінчення війни. За його словами, Україна не зможе змагатися з Росією за принципом "м'ясорубка на м'ясорубку", який застосовує у війні армія РФ.