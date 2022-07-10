Оккупанты провалили разведку боем на границе Харьковщины с Донетчиной: что происходит на фронтах войны с РФ

На Славянском направлении оккупанты пытались провести разведку боем в направлении села Мазановка на границе Донецкой области с Харьковской, однако благодаря умелым действиям украинских военных откровенно провалили ее и с потерями отошли. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Указано, что враг осуществлял в этом районе огневое поражение в районах населенных пунктов Долина, Дубравное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Андреевка, Барвенково, Вернополье, Большая Камышеваха, Краснополье, Новая Дмитровка, Крестище, Новопавловка, Никополь, Червоное и Сулиговка применил авиацию для нанесения удара неподалеку от села Богородичное.

На Бахмутском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

"На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обоюдные обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии", - говорится в сводке.

Так, в Донецкой области оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Авдеевки и Владимировки, а также штурмовыми действиями пытались улучшить тактическое положение в районе Новоселовки Второй, но успеха не имели и отошли.

На Харьковском направлении противник применял танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Харькова и населенных пунктов Харьковской области к северу, востоку и югу от города. В частности, враг нанес авиаудары вблизи сел Верхний Салтов, Петровка и Мосьпаново.

На Северском направлении российские войска применили ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов сел Бачевск, Волфино, Мирополье, Владимировка, Алексеевка и Волковка Сумской области, а также Сеньковка и Николаевка Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфино удары нанесла вражеская штурмовая и армейская авиация.

На Южнобугском же направлении враг имеющимися средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой территории, однако подробности в Генштабе не приводят.