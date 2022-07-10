В бритнаской разведке назвали важную цель России в Донецкой области

Российская артиллерия продолжает обстреливать Славянск на Донбассе из района Изюма на севере и вблизи Лисичанска на востоке. В частности, в британской разведке назвали важную цель России в Донецкой области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в разведывательных данных министерства обороны Британии.

В разведке отметили, что оккупанты, вероятно, осуществили небольшие территориальные наступления вокруг Попасной. Также со стороны Изюма продолжают фокусироваться обстрелы по оси магистральной дороги E40.

"Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк с Харьковом, вероятно, будет являться важной целью для России, поскольку она пытается продвигаться через Донецкую область", - говорится в сообщении.

Напомним, на 9 июля российские войска вели активные обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области и по городам в относительном тылу. Под огнем находится освобожденное от россиян село Павловка в Угледарской общине. Там ракетным ударом в субботу был разрушен один дом, но без пострадавших.