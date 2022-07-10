У бритнаьскій розвідці назвали важливу ціль Росії у Донецькій області

Російська артилерія продовжує обстрілювати Слов'янськ на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході. Зокрема, у британській розвідці назвали важливу ціль Росії на Донеччині.

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Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Британії.

У розвідці наголосили, що окупанти, ймовірно, здійснили ще невеликі територіальні наступи навколо Попасної. Також з боку Ізюма продовжують фокусуватися обстріли вздовж осі магістральної дороги E40.

"Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися через Донецьку область", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 9 липня російські війська вели активні обстріли по всій лінії фронту в Донецькій області та по містах у відносному тилу. Під вогнем знаходиться звільнене від росіян село Павлівка у Вугледарській громаді. Там ракетним ударом в суботу було зруйновано один будинок, але без постраждалих.