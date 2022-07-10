Окупанти провалили розвідку боєм на межі Харківщини з Донеччиною: що відбувається на фронтах війни з РФ

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися провести розвідку боєм в напрямку села Мазанівка на кордоні Донецької області з Харківською, однак завдяки вмілим діям українських військових відверто провалили її та з втратами відійшли. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Вказано, що ворог здійснював в цьому районі вогневе ураження в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Мазанівка, Богородичне, Адамівка, Андріївка, Барвінкове, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Краснопілля, Нова Дмитрівка, Хрестище, Новопавлівка, Нікополь, Червоне та Сулигівка, а також застосував авіацію для завдання удару неподалік села Богородичне.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Курдюмівка, Луганське, Берестове, Виїмка, Івано-Дар’ївка, Шуми та Переїзне.

"На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обопільні обстріли із застосуванням мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії", - йдеться у зведенні.

Так, в Донецькій області окупанти завдали авіаударів неподалік Авдіївки та Володимирівки, а також штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення в районі Новоселівки Другої, але успіху не мали та відійшли.

На Харківському напрямку противник застосовував танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів Харкова та населених пунктів Харківської області на північ, схід та південь від цього міста. Зокрема, ворог завдав авіаударів поблизу сіл Верхній Салтів, Петрівка і Мосьпанове.

На Сіверському напрямку російські війська застосували ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів сіл Бачівськ, Волфине, Миропілля, Володимирівка, Олексіївка і Вовківка Сумської області, а також Сеньківка і Миколаївка Чернігівської області. Окрім того, в районах Вовківки та Волфиного ударів завдала ворожа штурмова та армійська авіація.

На Південнобузькому ж напрямку ворог наявними засобами вогневого ураження намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території, однак подробиць в Генштабі не наводять.