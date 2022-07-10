Окупанти обстріляли Сумську та Чернігівську область з території Росії

8 липня російські військові обстріляли і території Росії Сумську та Чернігівську області. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Державна прикордонна служба.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з повідомленням, минулої доби 8 липня під вогнем російських військових опинилися Миропільська, Хотинська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади на Сумщині та Семенівська громада на Чернігівщині.

Сумську область атакували російські гелікоптери. Один із них здійснив 2 пуски ракет у напрямку Білопільської громади, інший – 3 пуски ракет по території Миропільської громади.

Хотинську громаду окупанти обстрілювали двічі, випустивши близько двох десятків боєприпасів із РСЗВ та 120 мм мінометів. Шалигінську громаду росіяни 4 рази обстрілювали з РСЗВ, мінометів та АГС. Загалом близько 100 вибухів.

Територією Есманьської громади окупанти тричі стріляли мінометами калібру 120 мм. Зафіксовано 17 вибухів.

На Чернігівщині ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.

Нагадаємо, увечері 9 червня російські військові випустили 3 ракети "Калібр" по Радушному біля Кривого Рогу. Внаслідок обстрілів знищено підприємство промислової інфраструктури.