Оккупанты выпустили 3 ракеты по пригороду Кривого рога. Из-за обстрелов уничтожено предприятие

Вечером 9 июня российские военные выпустили 3 ракеты “Калибр” по Радушному возле Кривого Рога. В результате обстрелов уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры. Об этом на своем телеграм-канале написал руководитель Военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его словам, прилеты были зафиксированы 9 июля в 19.36. В результате 3 прилетов ракет было уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры. Потери уточняются. Также в ночь на 10 июля оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Потерь нет.

Напомним, российские военные в ходе обстрела Кривого Рога 9 июля запустили по городу 10 ракет. В результате обстрелов погибли 2 человек.