Оккупанты запустили 10 ракет в ходе обстрела Кривого Рога

Российские военные в ходе обстрела Кривого Рога 9 июля запустили по городу 10 ракет. Об этом на своем телеграм-канале написал руководитель военной администрации Кривого Рога.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Уточнение по утреннему обстрелу Ингульца. РСЗО "Торнадо-С" калибр 300 мм (зона поражения с модернизированным боекомплектом – до 120 км). Обстрел с дистанции более 70 км из района между населенным пунктом Новорайск и населенным пунктом Костырь оккупированной орками части Херсонской области. 10 ракет – и осколочные и кассетные", — написал Вилкул.

По его словам, оккупанты стреляли прямо по центру мирного жилищного массива с большим разлетом ракет.

Из-за обстрела погибла женщина 1981 года рождения. Также одна девушка и мужчина получили ранения.

"Благодаря нашим воинам линия фронта сдвинута в Херсонскую область на расстояние до 50 км от города. Но "Торнадо-С", "Смерчи", ракеты продолжают представлять серьезную опасность. Берегите себя и своих близких. Не подходите к незнакомым предметам – сразу звоните 101 и 102, работают взрывотехники. Соблюдайте правила воздушной тревоги", — написал Вилкул.

Напомним, 9 июля оккупанты из "Градов" обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, в результате чего есть раненые, один человек погиб.