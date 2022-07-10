Оккупанты обстреляли Сумскую и Черниговскую область с территории России

8 июля российские военные обстреляли и территории России Сумскую и Черниговскую области. Об этом на своем телеграм-канале сообщает Государственная пограничная служба.

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Согласно сообщению, за прошедшие сутки 8 июля под огнем российских военных оказались Миропольская, Хотинская, Белопольская, Эсманьская и Шалыгинская общины на Сумщине и Семеновская община на Черниговщине.

Сумскую область атаковали российские вертолеты. Один из них осуществил 2 пуска ракет в направлении Белопольской общины, другой – 3 пуска ракет по территории Миропольской общины.

Хотинскую общину оккупанты обстреливали дважды, выпустив около двух десятков боеприпасов из РСЗО и 120 мм минометов. Шалыгинскую общину россияне 4 раза обстреливали из РСЗО, минометов и АГС. Всего около 100 взрывов.

По территории Эсманьской общины оккупанты трижды стреляли минометами калибра 120 мм. Зафиксировано 17 взрывов.

В Черниговской области вражеские мины калибра 120 мм разорвались на территории Семеновской общины.

Напомним, вечером 9 июня российские военные выпустили 3 ракеты “Калибр” по Радушному возле Кривого Рога. В результате обстрелов уничтожено предприятие промышленной инфраструктуры.