ВСУ отбивают попытки россиян захватить Северск со стороны Лисичанска, - глава Луганской ОВА

Российская армия стягивает войска вблизи Белогоровки и обстреливает окрестные населенные пункты в Луганской области. В частности, оккупанты нанесли четыре ракетных удара и семь артиллерийских атак по области за прошедшие сутки.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Они до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашей военных крепкой линии обороны", - рассказал Гайдай.

Он добавил, что как только Вооруженные силы Украины сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу.

"За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, выбрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаровки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, все попытки оккупантов продвинуться со стороны Лисичанска на Северск пока что "захлебываются" благодаря украинским защитникам.

Также россияне стягивают войска вблизи Белогоровки, обстреливают окрестные населенные пункты, наносят авиаудары, однако быстро оккупировать всю Луганскую область все еще не в состоянии. Только за последнюю ночь россиянами совершено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара.

Напомним, в Северодонецке Луганской области разрушены или повреждены 80% жилья. Город находится на грани гуманитарной катастрофы – нет централизованного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.