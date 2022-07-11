ЗС РФ намагаються ізолювати Бахмут від критично важливих комунікацій - ISW

Російські окупаційні війська посилюють артилерійські та ракетні удари по західних районах біля Бахмута Донецької області, щоб ізолювати місто від критично важливих наземних комунікацій. Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження війни (ISW).

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"Російські сили завдали ракетного удару по житловому масиву в місті Часів Яр, за 10 км від Бахмута трасою Т0504. Раніше, 9 липня, російські війська обстріляли залізничну станцію в Часовому Яру, що дозволяє припустити, що вони націлені на транспортну інфраструктуру навколо Бахмута", - зазначають військові експерти.

Також за останню добу, 10 липня, російські сили провели обмежену та безуспішну наземну атаку неподалік Донецька.

Крім того, варто відзначити кілька інших спостережень ISW:

російські військові проводять оперативну паузу в Україні та створюють умови для майбутніх наступів;

російські сили провели обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська;

військове керівництво ЗС РФ продовжує формувати спеціальні добровольчі загони, які частково складаються з літніх чоловіків і злочинців.

Нагадаємо, через щільні обстріли з боку російських окупантів 7-8 липня в містах Бахмут і Сіверськ Донецької області загинули п'ять мирних жителів.