ВС РФ пытаются изолировать Бахмут от критически важных коммуникаций — ISW

Российские оккупационные войска усиливают артиллерийские и ракетные удары по западных районах возле Бахмута Донецкой области, чтобы изолировать город от критически важных наземных коммуникаций. Об этом сообщают аналитики Института исследования войны (ISW).

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"Российские силы нанесли ракетный удар по жилому массиву в городе Часов Яр, в 10 км от Бахмута по трассе Т0504. Ранее, 9 июля, российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Часовом Яру, что позволяет предположить, что они нацелены на транспортную инфраструктуру вокруг Бахмута", — отмечают военные эксперты.

Также за последние сутки, 10 июля, российские силы провели ограниченную и безуспешную наземную атаку недалеко от Донецка.

Кроме того, стоит отметить несколько других наблюдений ISW:

российские военные проводят оперативную паузу в Украине и создают условия для будущих наступлений;

российские силы провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска;

военное руководство ВС РФ продолжает формировать специальные добровольческие отряды, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

Напомним, из-за плотных обстрелов со стороны российских оккупантов 7-8 июля в городах Бахмут и Северск Донецкой области погибли пять мирных жителей.