- Тип
- Война Война
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ВС РФ пытаются изолировать Бахмут от критически важных коммуникаций — ISW
Российские оккупационные войска усиливают артиллерийские и ракетные удары по западных районах возле Бахмута Донецкой области, чтобы изолировать город от критически важных наземных коммуникаций. Об этом сообщают аналитики Института исследования войны (ISW).
"Российские силы нанесли ракетный удар по жилому массиву в городе Часов Яр, в 10 км от Бахмута по трассе Т0504. Ранее, 9 июля, российские войска обстреляли железнодорожную станцию в Часовом Яру, что позволяет предположить, что они нацелены на транспортную инфраструктуру вокруг Бахмута", — отмечают военные эксперты.
Также за последние сутки, 10 июля, российские силы провели ограниченную и безуспешную наземную атаку недалеко от Донецка.
Кроме того, стоит отметить несколько других наблюдений ISW:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- российские военные проводят оперативную паузу в Украине и создают условия для будущих наступлений;
- российские силы провели ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска;
- военное руководство ВС РФ продолжает формировать специальные добровольческие отряды, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.
Напомним, из-за плотных обстрелов со стороны российских оккупантов 7-8 июля в городах Бахмут и Северск Донецкой области погибли пять мирных жителей.