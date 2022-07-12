Кількість загиблих у Часовому Яру збільшилась до 34 осіб

Станом на ранок 12 липня загалом з-під завалів зруйнованого ракетним ударом РФ житлового будинку в місті Часів Яр на Донеччині витягли тіла 34 загиблих людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Серед загиблих є одна дитина (хлопчик близько 9 років). Крім того, співробітники ДСНС врятували 9 людей, які отримали поранення внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в місті Часів Яр.

"Станом на 06:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн", - уточнив Кириленко.

Нагадаємо, 9 липня, внаслідок ракетного обстрілу міста сталася руйнація двох п'ятиповерхових житлових будинків. Під завалами були десятки людей. Того ж дня росіяни 4 рази потрапили ракетами по Слов'янську. Також у Вартовому Яру окупанти обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії.