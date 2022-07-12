Число жертв обстрела Часова Яра возросло до 38

По состоянию на 15:00 вторника спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр тела 38 погибших, среди которых мальчик возрастом около 9 лет.

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Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, спасены из-под завалов только 9 человек. Также произведена расчистка и разбор более 400 тонн разрушенных элементов дома.

Работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 57 человек и 8 единиц техники, а также два автокрана и два погрузчика от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой помощи.

Напомним, что 9 июля в 21:17 в результате ракетных обстрелов Часова Яра произошло разрушение, как сообщали в ГСЧС, двух пятиэтажных жилых домов. В течение следующего дня удалось обнаружить тела лишь 15 погибших, однако по состоянию на утро 12 июля было известно уже о 34.

В свою очередь, как сообщали утром вторника в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в окрестных населенных пунктах российские оккупанты совершают обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестовое, Покровское, Соледар, Белогоровка, Вершина. Кодема, Бахмут и Веселая Долина, а также нанесли авиационные удары недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.