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Полиция идентифицировала большинство погибших в Часовом Яру, 11 остаются неопознанными
Четвертые сутки продолжаются поисковые мероприятия в городе Часов Яр Донецкой области, где 9 июля военные армии Российской Федерации разрушили пятиэтажное здание. Враг нанес три удара по объектам гражданской инфраструктуры. Полиция идентифицировала большинство погибших.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По состоянию на 17:26 13 июля правоохранители идентифицировали большинство погибших в Часовом Яру. Неопознанными остаются 11 тел. Полицейские работают над установлением пострадавших.
По словам руководителя полиции Донецкой области Руслана Осипенко, на данный момент вся область подвергается авиаракетным ударам. Самые горячие направления – Бахмут, Славянск, Краматорск, Константиновка. На постоянном огневом рубеже находится Авдеевка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Полиция принимает меры по эвакуации граждан и документирует все военные преступления России", - говорится в сообщении.
Напомним, спасатели по состоянию на 10:20 13 июля обнаружили и изъяли из-под завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр тела 47 погибших.
Также произведена расчистка и разбор более 445 тонн разрушенных элементов здания.