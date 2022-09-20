Харківська ОВА просить створити в регіоні більше 20 військових адміністрацій

Харківська обласна військова адміністрація ініціює утворення у регіоні понад 20 місцевих військових адміністрацій. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник ОВА Олег Синєгубов, який взяв участь у засіданні Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

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"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм та в найскладніші часи окупації працювали на благо українців. Ініціюємо створення понад 20 військових адміністрацій в адмінмежах об'єднаних громад Харківщини", - зазначив він.

За словами Синєгубов, насамперед мова йде про громади, де є або були активні бойові дії, та є деокуповані населені пункти. На засіданні також були розглянуті кандидатури начальників таких ВА як серед чинних голів, так і тих, хто гідно зарекомендував себе протягом часу повномасштабного вторгнення Росії.

Також на засідання обговорювалися першочергові завдання в питаннях розмінування, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення гуманітарною допомогою та евакуаційних заходів.

Нагадаємо, що на початку вересня Збройні сили України звільнили значну частину Харківської области, що була окупована російськими військами внаслідок вторгнення в кінці лютого. При цьому жодної військової адміністрації на місцевому рівні президент Володимир Зеленський там так і не утворював.

Натомість напередодні, 19 вересня, він розпорядився утворити відразу 15 таких адміністрацій у низці громад Херсонської області, зокрема в обласному центрі. При цьому лише дві громади з цього списку частково контролюються Україною, а решта є досі окупованими військами РФ, зокрема у лівобережній частині регіону.